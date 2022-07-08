Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и Нацбанке Республики Казахстан на 8 июля 2022 года (на 09:40), сообщает Zakon.kz.
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 477,24 (+7,98), к евро – 486,78 (+3,72), к рублю – 7,55 (+0,49).
Курс доллара
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475, продажи – 479,5.
Курс евро
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485, продажи – 491,5.
Курс рубля
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7, продажи – 7,5.
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