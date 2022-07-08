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Когда завершится реконструкция трассы Нур-Султан – Алматы

автодорога реконструкция Фото: primeminister.kz
Алихан Смаилов ознакомился с ходом реконструкции автодороги Караганда – Балхаш – Сарышаган (участок 1492,4-2005 км), которая является частью международного транзитного коридора Центр – Юг, соединяющего города Нур-Султан и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев уточнил, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

реконструкция дорога

Фото: primeminister.kz

В 2022 году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов.

Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал и др. Здесь работы возобновили на всех 8 участках.

После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I-й технической категории с четырьмя полосами движения.

реконструкция дорога

Фото: primeminister.kz

Проект позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером в развитии туристического кластера озера Балхаш и стимулирует создание новых рабочих мест.Алихан Смаилов

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