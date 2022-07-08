Когда завершится реконструкция трассы Нур-Султан – Алматы

Алихан Смаилов ознакомился с ходом реконструкции автодороги Караганда – Балхаш – Сарышаган (участок 1492,4-2005 км), которая является частью международного транзитного коридора Центр – Юг, соединяющего города Нур-Султан и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев уточнил, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

Фото: primeminister.kz

В 2022 году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов.

Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал и др. Здесь работы возобновили на всех 8 участках.

После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I-й технической категории с четырьмя полосами движения.

Фото: primeminister.kz