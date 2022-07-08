Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будут ли меняться границы города в ближайшем будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Недалеко от столицы расположено несколько населенных пунктов, и в этой связи журналисты поинтересовались, присоединят ли их к городу.

Это в целом нужно смотреть с точки зрения агломерации. Границы города меняться не будут. Эти населенные пункты относятся к Акмолинской области, и они как агломерация должны вместе с городом развиваться. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

По его словам, когда население растет, это колоссальная нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру.