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Присоединят ли пригородные поселки к Нур-Султану, рассказал Кульгинов

пригород Нур-Султана, присоединят к городу Фото: Zakon.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будут ли меняться границы города в ближайшем будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Недалеко от столицы расположено несколько населенных пунктов, и в этой связи журналисты поинтересовались, присоединят ли их к городу.

Это в целом нужно смотреть с точки зрения агломерации. Границы города меняться не будут. Эти населенные пункты относятся к Акмолинской области, и они как агломерация должны вместе с городом развиваться. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

По его словам, когда население растет, это колоссальная нагрузка на социальную и инженерную инфраструктуру.

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