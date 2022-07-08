В столице планируют убрать платные парковки в неположенных местах
Фото: Zakon.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК ответил на возмущение горожан по поводу установки по всей столице платных парковок, передает корреспондент Zakon.kz.
Платные парковки – это новый проект. В мире существует такая практика для больших городов: платные парковки дисциплинируют хаотическое движение либо хаотичную парковку. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов
По его словам, этот проект хорошо показал себя по проспекту Мангилик Ел, где Дом министерств. В итоге власти города решили масштабировать его по всей столице.
Контракт был подписан как государственно-частное партнерство в 2019 году. Мы его пересмотрели. Вы помните, мы даже судились с учетом поступающих жалоб от наших жителей, особенно где платные парковки начали устанавливать возле социального жилья – мы были категорически против и пересмотрели это. Учитывая, что этот проект новый, мы готовы дальше работать над его совершенствованием, чтобы самое главное был порядок и интересы жителей не ущемлялись. Мы готовы рассмотреть все жалобы. Платные парковки которые ставятся там, где не положено, мы уберем.Алтай Кульгинов
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