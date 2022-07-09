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Неизвестный с ножом напал на людей в больнице Шанхая

Нападение на больницу Фото: pixabay
Полиция в Шанхае задержала мужчину, который в одной из больниц города набросился с ножом на окружающих, ранив нескольких человек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в первой половине дня в медучреждении в городском районе Хуанпу, передает местный информационный ресурс The Paper.

Прибывшие полицейские были вынуждены применить табельное оружие, ранив нападавшего, после чего он был задержан.

Четверо пострадавших находятся в больнице. По данным портала, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни.

Это второе подобное нападение в городе за неделю. 4 июля в одном в районе Цзинъань на людей напал вооруженный ножом 59-летний мужчина из-за конфликта с бывшим работодателем. Ранения получили несколько человек.

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Константин Вноровский
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