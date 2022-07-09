Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и девяти областях страны на 10 июля, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем синоптики прогнозируют грозу. Ветер днем северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-востоке области, 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области – сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке области – туман. На севере, востоке области – гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере области, порывы 15-20 м/с. В Караганде днем – гроза.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области – сильная жара до +35°C.

Днем на севере Актюбинской области – гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе, порывы 16 м/с.

Днем на юго-востоке Костанайской области – гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Павлодарской области – гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области – сильная жара +37°C. На большей части области – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем – сильная жара +35...+37°C.

Днем на востоке, в горных районах Жамбылской области – гроза, град. 10-11 июля ветер северо-западный, в горных районах 15-20 м/с.