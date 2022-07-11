В регионах ВКО и Абай создадут две совместные рабочие группы

Об этом сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе встречи с руководителем региона Абай Нурланом Уранхаевым.

Основная цель этих групп – гармонизировать процесс переходного периода и создать для этого максимально комфортные условия. Инициативу акима ВКО поддержали в Абае.

Даниал Ахметов подчеркнул, что в период, пока не определен бюджет вновь созданной области, очень важно обеспечить бесперебойную работу всех объектов и систем жизнеобеспечения, а также завершение всех важных для нового региона проектов. По словам акима, это прямое поручение президента страны, которое необходимо выполнить.

Мы берем на себя поставку угля в районы, ремонт улицы Усть-Каменогорская в Семее, а также завершение строительства школы в поселке Степное. Ежедневно я буду заслушивать отчеты всех руководителей управлений. Даниал Ахметов

Все управления двух регионов будут отвечать за то, чтобы переход состоялся максимально комфортно и спокойно.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Аким ВКО подробно остановился на ключевых сферах образования и здравоохранения. В области сейчас самый большой процент всеобуча по стране, более того, к началу нового учебного года все дети из многодетных и малоимущих семей области Абай также будут обеспечены школьной формой, учебниками и всеми необходимыми принадлежностями. В штатном режиме продолжат свою работу все объекты здравоохранения, особое внимание будет уделено инженерной инфраструктуре, в частности, в вопросах подготовки к отопительному сезону.

Кроме того, рабочие группы детально проанализируют всю текущую ситуацию, чтобы выявить слабые места и усилить работу в этих направлениях.

Фото: пресс-служба акимата ВКО