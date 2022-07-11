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Названы регионы – лидеры по свадьбам и разводам

Казахстан браки разводы статистика Фото: pixabay
Больше всего браков заключают в городе Нур-Султане, а разводятся чаще всего в Карагандинской области. Об этом Zakon.kz рассказали в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

За январь – апрель 2022 года в Казахстане зарегистрировано 36 145 браков.

При этом в городах заключено браков больше, чем в селах – 28 817, а на селе 7328.

В Топ-3 регионов, где зафиксировано большее количество зарегистрированных браков из расчета на тысячу человек, то есть с самым высоким коэффициентом брачности, вошли Нур-Султан – 8,3, Алматы – 7,9 и Мангистауская область – 6,15. Наименьший коэффициент брачности в Актюбинской области – 4,74. Пресс-служба Бюро национальной статистики

Как уточнили в Бюро нацстатистики, для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было заключено 43 246 браков: в городах – 29 546, на селе – 13 700. 

Вместе с тем, за январь – апрель 2022 года зарегистрировано 5680 разводов. За аналогичный период в 2021 году – 6097 разводов, то есть наблюдается снижение.

При этом в городе зафиксировано 4639 разводов (январь – апрель 2021 года – 4734), а на селе – 1041 развод (январь – апрель 2021 года – 1363). Самый высокий коэффициент по разводам из расчета на тысячу человек в Карагандинской области – 1,33, Павлодарской области – 1,31 и Восточно-Казахстанской области – 1,25. Пресс-служба Бюро нацстатистики

Меньше всего разводятся в Кызылординской области, там коэффициент на тысячу человек составляет всего 0,44.

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