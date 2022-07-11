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Молодым специалистам выплачены подъемные в Акмолинской области

400 молодых специалистов Фото: gov.kz
За первое полугодие текущего года 392 специалистам выплачено подъемное пособие, 127 специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья, сообщает Zakon.kz.

Управление внутренней политики приводит информацию областного управления экономики и бюджетного планирования о том, что наибольшее количество специалистов, переехавших в село, приходится на сферу образования – 75. 18% – на сферу здравоохранения и 7% – по остальным категориям.

В рамках действующего проекта «С дипломом в село!» предоставляются меры социальной поддержки в виде выплаты подъемного пособия, равного 100 МРП, и предоставления бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья, не превышающего 1500 МРП, сроком на 15 лет со ставкой вознаграждения 0,01% годовых от суммы кредита.

Программа, разработанная более 10 лет назад, на сегодня остается эффективным инструментом в привлечении молодых специалистов в районы области. За период реализации с 2010 по 2022 год участниками программы стали 3273 акмолинца. Руководитель областного ведомства Канат Дузелбаев

С дипломом в село

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Среди тех, кто воспользовался программой, молодые специалисты Амалбек Динмухаммед и Кайыргожа Наркиз. Амалбек Динмухаммед переехал из города Ленгера Туркестанской области и устроился в Дом культуры села Зеренда по специальности на должность руководителя вокальной группы. Кайыргожа Наркыз окончила Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности «педагог-психолог». В настоящее время работает старшим вожатым в школе-гимназии имени М. Габдуллина села Зеренда. Оба участника приобрели жилье за счет бюджетного кредита и в планах молодых людей создание совместной семьи.

Основными плюсами проекта являются работа по профессии, возможность получения необходимого молодому специалисту опыта и постоянный привлекательный доход. Также не придется выплачивать многолетнюю ипотеку или тратить весь доход на оплату квартиры в аренду. Кайыргожа Наркиз

С дипломом в село

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

К слову, всего в регионе за период реализации проекта с 2009 года подъемные пособия получили 6263 специалиста на 1,1 млрд тенге, бюджетные кредиты на приобретение жилья выданы 3273 специалистам на 10,3 млрд тенге.

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