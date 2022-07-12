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Интерпол Казахстана задержал беглого коррупционера в Москве

коррупция интерпол задержание Фото: Zakon.kz
В Москве задержан Болат Алтынбеков, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. По данным Антикорупционной службы, подозреваемый сменил фамилию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве добавили, что столичный департамент антикоррупционной службы с 2010 года осуществлял международный розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами России совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Казахстана Алтынбеков задержан в Москве и заключен под стражу.Пресс-служба Антикора

Чтобы скрыться от следственных органов, как уточнили в пресс-службе, он изменил свою фамилию с «Алтынбеков» на «Алшер».

В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.

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