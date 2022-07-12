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Новак Джокович упал в рейтинге и его не допускают на US Open-2022

Теннис Рейтинг Санкции Фото: Instagram/djokernole
Победитель открытого чемпионата Англии по теннису 2022 года Новак Джокович ухудшил свои позиции в мировом рейтинге, опустившись с третьего места на седьмое. Вдобавок к этому, 21-кратный чемпион турниров «Большего шлема» вряд ли сыграет на US Open, сообщает Zakon.kz.

Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович, который не хочет прививаться, дал понять, что, возможно, пропустит открытый чемпионат США. Но даже если бы серб захотел поехать в Штаты, его бы не запустили в страну, так как в США есть запрет на въезд иностранцам, которые не прививались от COVID-19.

На данный момент, учитывая мое положение, я не могу поехать в Америку, мне не разрешено. Надеюсь на положительные новости. Надежда умирает последней. Хотелось бы сыграть на открытом чемпионате США, это «Большой шлем», это то, что меня больше всего вдохновляет. Новак Джокович

Как передает сербская новостная станция В92, Новак Джокович особо не переживает по поводу своего упавшего рейтинга, так как считает, что он долгое время находился на вершине мирового тенниса и поездка в США – не главный приоритет в жизни.

Если этого не произойдет, это не конец света. Это не первый турнир «Большого шлема», который я пропущу. Для меня очень важно сохранить свое тело и разум здоровыми, потому что тогда я смогу играть очень-очень долго. У меня еще будут возможности.Новак Джокович

Теннис Чемпионы Уимблдона-2022

Фото: Instagram/ktf.kz

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