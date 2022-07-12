Сравнение базовых ставок России и Казахстана является некорректным — глава Нацбанка РК

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отметил, что некоторые эксперты сравнивают базовые ставки центральных банков Казахстана и России. Однако это неправильно, передает Zakon.kz.

Банк России после более двукратного повышения ключевой ставки с 9,5 до 20% в феврале 2022 года снизил ее до 9,5% с учетом происходящих дефляционных процессов из-за падения экономики.

Несколько недель подряд в России наблюдается дефляция. Сезонно скорректированная инфляция в последнее время у них значительно ниже цели, что и позволяет снижать ставку. В отличие от предпосылок в России, в Казахстане не ожидается рецессия. Напротив, ожидается дальнейшее нарастание инфляционного давления на фоне дополнительных фискальных стимулов в условиях положительных темпов деловой активности, спроса и экономики в целом. В этой связи сравнение базовых ставок в России и Казахстане является некорректным. Глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов

О влиянии базовой ставки на инфляцию

Национальный банк проводит денежно-кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования и не ставит задачу непременного достижения цели по инфляции в краткосрочный период.

Надо понимать, что в макроэкономике решения не дают сиюминутного результата. Текущее решение Национального банка призвано достичь цели по инфляции не сейчас, а в среднесрочной перспективе. Нацбанк принимает все необходимые меры для сокращения разрыва между прогнозируемой инфляцией и среднесрочными целевыми ориентирами. В этом и заключается суть инфляционного таргетирования. Пока мы не видим возможностей для снижения ставки. Ставка будет снижаться в случае снижения уровня инфляции в соответствии с таргетируемым диапазоном в конце 2023 года. Галымжан Пирматов

Также специалист рассказал о роли базовой ставки в кредитовании экономики Казахстана. Он добавил, что вопросы кредитования экономики находятся в компетенции Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Национальный банк приступил к циклу ужесточения ДКП с июля 2021 года. Если смотреть на выдачу новых кредитов, то их потоки, особенно бизнесу, внушительные. Это стимулирует деловую активность в экономике. К примеру, за прошлый год выдача новых кредитов бизнесу выросла на 20,3%, до 11,1 трлн тенге. Общий объем кредитов экономике увеличился на 24,8%, до 19,5 трлн тенге. То есть кредитование не уменьшилось. Наша общая цель – повысить качество, а не количество выдаваемых кредитов. Напомним, что около двух десятков лет назад экономика страны стремительно росла, а кредитование населения ускорилось. Но это не привело к качественным результатам. Галымжан Пирматов

Как пояснил Галымжан Пирматов, принимая решение по базовой ставке, Нацбанк выбрал более гибкий сценарий по снижению инфляции с учетом баланса между борьбой с инфляцией и ростом экономики.