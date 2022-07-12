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Жителя столицы подозревают в перевозке крупной партии наркотиков

задержание Фото: Zakon.kz
Автомобиль 41-летнего жителя города Нур-Султана остановили при въезде в Жамбылскую область на трассе Алматы-Екатеринбург, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, машину осмотрели вместе со служебной собакой. В итоге в салоне был найден и изъят белый полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое средство «гашиш» общим весом 3,3 кг.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Кордайского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества».

Ведется следствие.

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Жамбылская область Нур-Султан
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