Ситуация в Украине: Киев получил грант от США, ЕС заморозил росактивы на 14 млрд евро с начала войны

13 июля в Стамбуле пройдет встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна — глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Зарубежные компании Zoom и Ookla в России оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян, Apple — на 2 млн рублей.

Попытки Японии выставить Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием — неприемлемы — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Известного российского журналиста и блогера Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде и оштрафовали на 120 тыс. рублей.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил новую поставку военной помощи Украине.

В Одессе предложили заменить памятник Екатерине ll на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Петиция направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С начала войны Евросоюз заморозил российские активы на 14 млрд евро, сообщает Reuters.

В ЕС в октябре будет принята директива, позволяющая конфискацию российских активов в случае обхода санкций — Еврокомиссия.