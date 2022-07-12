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Ситуация в Украине: Киев получил грант от США, ЕС заморозил росактивы на 14 млрд евро с начала войны

столица Украины Фото: pixabay
Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил о том, что Киев получил грант от правительства США в размере 1,7 млрд долларов, передает Zakon.kz.

  • 13 июля в Стамбуле пройдет встреча делегаций РФ, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна — глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

  • Зарубежные компании Zoom и Ookla в России оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян, Apple — на 2 млн рублей.

  • Попытки Японии выставить Россию в качестве страны, угрожающей ядерным оружием — неприемлемы — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Известного российского журналиста и блогера Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде и оштрафовали на 120 тыс. рублей.

  • Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил новую поставку военной помощи Украине.

  • В Одессе предложили заменить памятник Екатерине ll на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Петиция направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому.

  • С начала войны Евросоюз заморозил российские активы на 14 млрд евро, сообщает Reuters.

  • В ЕС в октябре будет принята директива, позволяющая конфискацию российских активов в случае обхода санкций — Еврокомиссия.

  • В Украине петиция, в которой жители требуют запретить выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улицах, собрала более 5 тыс. голосов. Люди просят набирать резерв из желающих служить либо обновлять волны мобилизации.

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