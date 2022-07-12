Восьмое место занял Казахстан на домашнем чемпионате Азии по волейболу

В Нур-Султане завершился 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд до 20 лет, передает Zakon.kz.

Cамым ценным игроком турнира была признана Анна Уемура из Японии. Она же была названа лучшей доигровщицей. Также японки Каджи Харука и Амика Токумото стали лучшей связующей и лучшей либеро соответственно. Ванг Ифан получила звание лучшей доигровщицы, а Жанг Хонгзиян – лучшей блокирующей (обе представляли Китай). Туняпоо Нантикан из тайской сборной была награждена в качестве лучшей блокирующей.

Казахстанская команда завершила ЧА на восьмом месте. Первое осталось за японками, второе занял Китай, а Таиланд замкнул тройку лучших.

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