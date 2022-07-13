В ЗКО обсудили вопросы летнего отдыха школьников

На очередном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате ЗКО рассмотрены вопросы расширения возможностей организации отдыха, досуга, занятости детей и обеспечения их безопасности на период каникул.

Как отмечено на сайте акимата ЗКО, организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства и возможностью для творческого развития детей, обогащения их духовного мира и интеллекта.

Каникулы – свободное от учебных занятий время, «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Актуальность рассматриваемой темы очевидна и не требует разъяснений. Подтверждением тому – позиция президента страны Касым-Жомарта Токаева, сфокусировавшего внимание общества на «необходимости принимать конкретные меры с целью защиты и всестороннего развития подрастающего поколения». Замакима области и председатель комиссии Бакытжан Нарымбетов

По словам руководителя Управления образования области Айгуль Мынбаевой, в этом году летним отдыхом будет охвачено более 100 тысяч, или 95% от общего числа учащихся 1-10 классов. Текущим летом налажена работа 608 лагерей различной направленности.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Некоторые ребята будут отдыхать в лагерях Нур-Султана, Туркестана, Сарайшык и в Волгограде.

В летнее время различными видами работ будут охвачены свыше 97 тысяч детей, из них более 23 тысяч учащихся будут трудиться на пришкольной территории, творческим направлением будет охвачено 16 тысяч, спортивно-туристическим – 6,5 тысячи, исследовательской работой 51 тысяча детей. Айгуль Мынбаева

Активно подключилось к детскому досугу и Управление физической культуры и спорта, ведь спортом в области занимаются более 14 тысяч мальчишек и девчонок.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Руководитель Управления физической культуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров рассказал о систематически проводимой работе по привлечению детей к спорту, увеличению доли ребят, охваченных спортом, укреплению их здоровья.

А также об утвержденной программе по организации летнего отдыха юных спортсменов Акжаикского, Байтерекского, Жанибекского, Каратобинского, Сырымского, Таскалинского, Теректинского и Чингирлауского районов совместно с районными отделами образования организованы конкурсы и спортивные состязания при летних лагерях, экскурсии в музеи областного центра.

В рамках программы в целях удовлетворения познавательно-образовательных потребностей спортсменов-подростков проводятся спортивные мероприятия: посещение кинотеатров, экскурсии в музеи, однодневные походы на природу, пригородные озера, встречи, конкурсы, смотры среди различных детских организаций. Каймен Есендияров

Бакытжан Нарымбетов добавил, что в 2021 году с мая по поручению главы государства в регионе была начата реализация проекта «Подушевое нормативное финансирование государственного спортивного и творческого заказов».

Через портал artsport.kz родители смогут зарегистрировать своего ребенка в любом виде спорта, который находится в перечне. С 2013 года государство субсидирует в рамках подушевого финансирования детские сады, творческие кружки, спортивные секции. Мы начали эту работу с прошлого года, на что было выделено 194 млн тенге. В этом году средства увеличили. Вопрос по требованиям, которые предъявляются к индивидуальным предпринимателям, организующим данные кружки и секции, будет, скорее всего, ужесточаться. Потому что, как мы знаем, с прошлого года поставщиков стало больше. Есть моменты, которые мы должны учитывать касательно безопасности детей, здоровья, поэтому профильным министерством было инициировано усиление требований к поставщикам. И, как отметил руководитель Управления физической культуры и спорта области, до августа министерством будет принято решение и изданы необходимые нормативно-правовые акты. Бакытжан Нарымбетов

На днях пройдет очередная областная сессия, где будет внесено предложение о финансировании дополнительно еще трех месяцев по данному проекту

В ЗКО реализуется еще одна программа – «Наставничество», в рамках которой по инициативе областной комиссии в период каникул организуются летние смены для воспитанников Детской деревни семейного типа и их наставников из числа тренеров и именитых спортсменов. Так, 5 июля стартовала профильная смена в Центре детско-юношеского туризма и экологии поселка Переметное Байтерекского района.

Директор Детской деревни Роза Суюнчалиева сообщила, что детям нравится участвовать в программе, они с интересом погружаются в сферу физической культуры и спорта.

Вопрос активного отдыха в период каникул всегда в центре внимания, но не сходит с повестки и еще один – безопасность детей.

Есть моменты, которые мы должны учитывать касательно безопасности детей, здоровья. Так, в рамках деятельности комиссии, исполнения поручений Координационного совета прокуратуры области акиматом области инициировано проведение межведомственной акции «Безопасное детство-2022», цель которой – обеспечение комплексной безопасности детей. Положение акции разработано, план мероприятий есть. Бакытжан Нарымбетов

Содержание акции – это комплекс межведомственных мероприятий по 7 направлениям: безопасность на воде, пожарная безопасность, безопасность дома, в общественных местах, на дорогах, в загородных лагерях, а также обеспечение безопасного детского труда.

Ответственность взрослых – одна из составляющих безопасного детства. Заместитель начальника ДЧС ЗКО Доспаев

Например, в ходе проверки в летних лагерях выявлено 32 факта несоответствия требованиям пожарной безопасности, 4 юридических лица привлечено к административной ответственности. Взрослым надо помнить, что за каждым таким фактом – реальная опасность для жизни и здоровья детей, подчеркнул он.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На заседании рассмотрели выполнение поручений, которые были внесены Координационным советом прокуратуры области по обеспечению законности правопорядка и борьбы с преступностью от 26 апреля текущего года. Заседание проходило в режиме обратной связи с районными акиматами, которые докладывали о том, как на местах проводится работа по обсуждаемым вопросам.

Содержание заседания было насыщенным. Никто не остался безучастным – ни правоохранительные органы, ни общественные деятели, ни государственные служащие.

Также на неделе запланирован выезд областной комиссии в поселок Переметное с целью оказания консультативной помощи населению района Байтерек по вопросам обеспечения детей, которые будут проводить члены комиссии из сферы здравоохранения, образования, занятости и социальных программ, полиции и другие.