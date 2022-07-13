Срок подачи декларации в Казахстане истекает 15 июля

Декларацию о доходах и имуществе нужно сдать на бумажном носителе не позднее 15 июля. В электронном виде декларацию необходимо предоставить не позднее 15 сентября. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

15 июля 2022 года истекает срок представления:

ф. 400.00 «Декларация по акцизу» и ф. 421.00 «Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением» за май 2022 года;

ф. 250.00 «Декларация об активах и обязательствах» (в случае представления на бумажном носителе);

ф. 270.00 «Декларация о доходах и имуществе» за 2021 год (в случае представления на бумажном носителе);

ф. 300.00 «Ликвидационная декларация по НДС» при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в июне 2022 года.

Напомним, с 1 января 2022 года декларацию о доходах и имуществе начали представлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах. К ним относятся госслужащие, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц.

В Комитете также рассказали об ответственности, если не предоставить декларацию или сделать это не вовремя.

Если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП).

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 КоАП).

Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП).

Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения, повлекут за собой штраф в размере трех МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).

В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300%, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП). Эта мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.

С 1 июля госслужащим запрещено хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках. Также нельзя открывать и владеть счетами (и вкладами) в зарубежных банках. Если такие факты будут выявлены, то госслужба будет прекращена.