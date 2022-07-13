Рубли скопились в банках РК: Нацбанк готовит снятие запрета на их вывоз

Нацбанк и Правительство Казахстана планируют разрешить банкам второго уровня разовый вывоз наличных российских рублей, которые накопились в кассах, до 31 августа. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.

Алия Молдабекова напомнила, что в марте 2022 года был принят указ главы государства Касым-Жомарта Токаева по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

Данная мера позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны, отметила спикер. Для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы в регионе аналогичные меры были приняты соседними странами.

В то же время вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли из-за ограничений на вывоз из страны. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран – участниц ЕАЭС в туристических и иных целях внутри Союза, добавила Алия Молдабекова.

Национальным банком совместно с Правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня. Так, проектом постановления Правительства планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года. Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова

По ее словам, разовый вывоз не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках, а является лишь промежуточной мерой.

Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации, – уточнила зампред Нацбанка РК.