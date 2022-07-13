Нуржан Нуржигитов наградил представителей этнокультурных объединений

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов принял участие в пленарном заседании XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области «Основные направления совершенствования деятельности АНК в условиях политической реформы».

В своем выступлении глава региона отметил, что задача сессии – наметить вектор дальнейшего развития АНК.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Для нашей страны обеспечение стабильности и межэтнического согласия было и остается одним из важных приоритетов государственной политики. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Президент страны определил три основных приоритета деятельности АНК: усиление роли АНК в реализации политических реформ, усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК, усиление правозащитной деятельности АНК. И в нашей области по этим направлениям будет проводиться комплексная работа. Нуржан Нуржигитов

Глава региона считает, что необходимо на системной основе широко освещать достижения жамбылцев, представителей разных этносов, которые вносят вклад в развитие индустриализации, малого и среднего бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, спорта на государственном языке. Он призвал членов региональной АНК активизировать деятельность в интернет-пространстве, проводить разъяснительную работу среди населения.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также акимом области поставлены задачи по проведению приемов граждан, оказанию им правовой помощи, реализации проекта «Батырлар біздің арамызда», проведению Дней этносов, развитию и популяризации института медиации. Отметим, что в этом году в области совместно с Министерством информации и общественного развития РК реализован пилотный проект по подготовке медиаторов.

Единство, стабильность являются важными условиями для успеха в построении Нового Казахстана. И мы будем его строить вместе. Конституционные поправки поддержало на референдуме большинство жителей. Теперь всем нам, объединив усилия, предстоит воплощать в жизнь все эти принятые изменения. Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе сессии глава региона наградил представителей этнокультурных объединений, которые вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия. Общественным заместителем председателя региональной АНК избран Жалил Аббосов, член АНК Республики Казахстан, заместитель председателя Турецкого этнокультурного объединения «Ахыска», депутат областного маслихата, меценат. Участники единогласно утвердили рекомендации по совершенствованию деятельности АНК, выработанные в ходе секционных дискуссий.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области