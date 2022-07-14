Казахстанский боксер Али Ахмедов встретится на ринге с «Тайсоном»
Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage
Казахстанский боксер-профессионал второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) возвращается на ринг. Соперником Али Ахмедова стал мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу «Тайсон», сообщает Zakon.kz.
Поединок представителя команды Геннадия Головкина и мексиканского «Тайсона» пройдет 30 июля в Лос-Анджелесе (США) с лимитом в десять раундов. Али Ахмедов за две недели перед боем провел пресс-конференцию.
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Последний раз Ахмедов выходил на ринг 16 сентября 2021 года, когда одержал победу над перуанцем Давидом Сегаррой (Пантера) техническим нокаутом.
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