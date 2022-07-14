Вратарь футбольной сборной Казахстана Игорь Шацких обратился к болельщикам

Голкипер карагандинского «Шахтера» и сборной Казахстана Игорь Шацкий сделал видеообращение к футбольной общественности Казахстана после серьезной травмы, полученной 12 июля в матче чемпионата Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что после столкновения с защитником павлодарского «Аксу» Али Гаджибековым в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Казахстана Игоря Шацкого на машине скорой помощи забрали в больницу.

Этот игровой инцидент случился за несколько минут до окончания поединка между «Шахтером» и «Аксу». И вот спустя пару дней после этого вратарь сборной Казахстана выступил с разъяснениями и поблагодарил всех, кто сочувствовал ему в это время.

Возвращение Игоря Шацкого на футбольное поле намечено примерно на начало августа.

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