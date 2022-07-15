Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Отдых мечты: как получить путевки в Rixos Анталья бесплатно

акция отдых Фото: Parimatch
Сезон летних отпусков в самом разгаре. А для тех, кто еще не успел отдохнуть у моря и насладиться прелестями all-inclusive, Parimatch разыгрывает путевки на двоих в Rixos Анталья.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане продолжает радовать казахстанцев масштабными акциями. С 4 по 31 июля Parimatch предлагает игрокам «заряжать на Rixos Анталья» и выигрывать в еженедельных розыгрышах путевки на двоих, iPhone 13 Pro Max, Playstation 5 и бонусы на 14 000 000 тенге.

Принять участие легко:

  • переходите на страницу акции;

  • выполняйте условия;

  • участвуйте в розыгрышах и выигрывайте!

Это идеальный способ совместить приятное с полезным. Игроки собирают баллы за ставки на любые виды спорта и поднимаются в рейтинге, который определяет количество гарантированных бонусов. А в конце каждой недели участников ждет розыгрыш крупных призов, включая отдых в шикарном отеле Rixos в самом сердце Антальи.

Победители будут выбираться случайным образом в прямом эфире на Youtube-канале PM Kazakhstan и инстаграм странице @parimatch_kz в 20:00 по времени Нур-Султана.

В июне Parimatch устраивал похожую акцию, где разыграл 16 путевок на Мальдивы. Счастливые обладатели заветных билетов в ближайшее время отправятся на отдых своей мечты, полностью оплаченный компанией.

Читайте также

Соперница Рыбакиной Онс Жабер получила орден из рук президента Туниса

Елена Рыбакина в платье и кедах восхитила поклонников

Юлия Путинцева сыграет в четвертьфинале Гран-при Венгрии

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
медстрахование Казахстан
Токаев о системе медстрахования: Результатов нет
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления