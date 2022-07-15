Отдых мечты: как получить путевки в Rixos Анталья бесплатно

Сезон летних отпусков в самом разгаре. А для тех, кто еще не успел отдохнуть у моря и насладиться прелестями all-inclusive, Parimatch разыгрывает путевки на двоих в Rixos Анталья.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане продолжает радовать казахстанцев масштабными акциями. С 4 по 31 июля Parimatch предлагает игрокам «заряжать на Rixos Анталья» и выигрывать в еженедельных розыгрышах путевки на двоих, iPhone 13 Pro Max, Playstation 5 и бонусы на 14 000 000 тенге.

Принять участие легко:

переходите на страницу акции;

выполняйте условия;

участвуйте в розыгрышах и выигрывайте!

Это идеальный способ совместить приятное с полезным. Игроки собирают баллы за ставки на любые виды спорта и поднимаются в рейтинге, который определяет количество гарантированных бонусов. А в конце каждой недели участников ждет розыгрыш крупных призов, включая отдых в шикарном отеле Rixos в самом сердце Антальи.

Победители будут выбираться случайным образом в прямом эфире на Youtube-канале PM Kazakhstan и инстаграм странице @parimatch_kz в 20:00 по времени Нур-Султана.

В июне Parimatch устраивал похожую акцию, где разыграл 16 путевок на Мальдивы. Счастливые обладатели заветных билетов в ближайшее время отправятся на отдых своей мечты, полностью оплаченный компанией.