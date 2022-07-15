В Таразе прошла выставка «Лучший товар Казахстана-2022»

В выставочном зале историко-культурного комплекса «Көне Тараз» Тараза прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022».

Заявки на участие в нем подали 82 жамбылских товаропроизводителя пищевой, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и строительной индустрии.

С приветственным словом к участникам обратился аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что одним из основных приоритетов государства является всесторонняя поддержка предпринимательства. В регионе сейчас количество действующих субъектов МСБ составляет свыше 76 тыс. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе – около 124 тысяч человек.

С начала этого года субъектам МСБ выданы микрокредиты на сумму 10,5 млрд тенге, гранты – на сумму 3,3 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Субъекты малого и среднего бизнеса вносят весомый вклад в развитие экономики области. В нашей области немало достойных компаний, чьи товары сегодня являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках. Благодаря поддержке президента и правительства РК с каждым годом их количество увеличивается. Помимо производства сырья, сейчас нам следует уделять особое внимание вопросам наращивания объемов переработки выпускаемой продукции. Кроме того, важно работать над экспортным потенциалом наших товаров. Нуржан Нуржигитов

Глава региона пообщался с конкурсантами, ознакомился с продукцией жамбылских предприятий. На ярмарке были представлены продовольственные товары, одежда и обувь, мебель, сувениры, химическая и строительная продукция.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Среди участников были известные компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке: ТОО «Бином» (строительная компания), ТOO «Тalas lnvestment Company» (завод по производству цианида натрия), ТОО «Энерджи Тараз» (производитель современной энергоэффективной светотехнической продукции), ТОО «ТаразКожОбувь» (крупнейший производитель кожаной обуви), ТОО «Аса-Даму» (птицефабрика).

Впервые в выставке принимали участие более 30 компаний, среди которых ТОО «EXPERT PLUS» (смеси сухие строительные), ТОО «Жамбылхимстрой» (строительные материалы), ИП «KORKEM-AI COSMETICS» (косметическая продукция), ИП «Толен Амирбек» (производство сельхозтехники), КХ «Аман-Ата» (хлебобулочные изделия), ПК «СПК «Кордай-Корм» (комбикорм), ИП «Абзик Моторс» (производство синтепона), ИП «Саранчук Петр Петрович» (натуральный мед), ИП «Муравенко Евгения Евгеньевна» (производство сухофруктов).

Состав жюри был сформирован из числа независимых экспертов-аудиторов, представителей бизнес-ассоциаций, общественных объединений. Конкурсанты соревновались в трех номинациях.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» лучшим признали ИП «Алатау групп», на втором месте – ТОО «G Universal», на третьем – ТОО «Novacom technology».

В номинации «Лучшие товары для населения» первым стало ТОО «Паритет 2004», на втором месте – ИП «Повстянко», на третьем – ТОО «Izgi is Qordai».

В номинации «Лучшие продовольственные товары» первое место занял ПК «Eco-chicken», второе – ТОО «ТПК Берсанукаев», третье – ТОО «Мерке ет комбинаты».

В дополнительной номинации «Молодой предприниматель» победителями стали ИП «Муравенко», ИП «Абзик Моторс», ИП «Хожагаевич».

Победители и лауреаты регионального конкурса примут участие в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана», который состоится в конце этого года в столице.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В этот же день Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями Совета деловых женщин при региональной палате предпринимателей, профильных ассоциации. В регионе порядка 47% субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Наибольшее количество женщин-руководителей в действующем бизнесе сконцентрировано в сферах оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.

Столь высокие показатели свидетельствуют о потенциале развития женского предпринимательства в области. В стране реализуются госпрограммы, направленные на поддержку женщин, желающих начать свое дело. Будут предоставлены всевозможные условия для расширения возможностей предпринимательниц. Нуржан Нуржигитов