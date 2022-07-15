Получение грантов через eGov.kz недоступно казахстанцам

Много сообщений и запросов поступает от казахстанцев на контактный номер 1414 касательно доступности госуслуги «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в ВУЗах» на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

На данный момент госуслуга на портале eGov.kz недоступна, так как информационная система Министерства науки и высшего образования РК и Министерства просвещения РК не готова к запуску данной услуги. Пресс-служба портала электронного правительства РК

Отмечено, что за дополнительной информацией необходимо обращаться в Министерство науки и высшего образования РК по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172)742525, 8 (7172)742284, 741739 и кол-центр РГКП «Национального центра тестирования» 8 (7172) 695069.

Также можно обращаться в приемные комиссии ВУЗов (список виртуальных приемных комиссий доступен по ссылке).