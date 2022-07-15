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Получение грантов через eGov.kz недоступно казахстанцам

гранты услуга портал Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Много сообщений и запросов поступает от казахстанцев на контактный номер 1414 касательно доступности госуслуги «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в ВУЗах» на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.
На данный момент госуслуга на портале eGov.kz недоступна, так как информационная система Министерства науки и высшего образования РК и Министерства просвещения РК не готова к запуску данной услуги.Пресс-служба портала электронного правительства РК

Отмечено, что за дополнительной информацией необходимо обращаться в Министерство науки и высшего образования РК по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172)742525, 8 (7172)742284, 741739 и кол-центр РГКП «Национального центра тестирования» 8 (7172) 695069.

Также можно обращаться в приемные комиссии ВУЗов (список виртуальных приемных комиссий доступен по ссылке).

Прием документов будет осуществляться с 13 по 20 июля 2022 года через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования.

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