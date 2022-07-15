Ситуация в Украине: США снимает часть санкций, Россию обвиняют в смерти британца

Петиция с требованием запретить раздавать повестки украинцам на АЗС, блокпостах и на улицах за 77 дней до окончания сбора подписей набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент страны Зеленский и дать ответ.

Почти 300 тысяч беженцев из Украины пытаются найти работу в Германии — министр труда ФРГ Губертус Гайль.

Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана для пограничников, выполняющих задачи по отражению вооруженных провокаций на границе и на территориях, прилегающих к районам военных действий в Украине.

Взятый в плен в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за его смерть и должна за это ответить. По ее словам, британец якобы выполнял гуманитарную работу.

Комментируя разрыв дипотношений с Украиной, МИД КНДР заявил, что Украина «не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна» — Reuters.

В США одобрили проект бюджета с выделением $100 млн на обучение украинских летчиков на F-15 и F-16 — The New York Times.

Минфин США снял часть санкций, разрешив ряд сделок с Россией — по части удобрений, продовольствия, лекарств и медоборудования.