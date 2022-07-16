Казахстанские школьники стали призерами Международной олимпиады по физике

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов поздравил школьников с победой на Международной олимпиаде по физике (IPhO). Казахстан представляли пять учеников из школ разных городов страны, передает Zakon.kz.

И снова копилка нашей сборной пополнилась медалями. Отличный результат – одну золотую и четыре серебряные медали завоевали наши школьники на Международной олимпиаде по физике (IPhO). Нашу страну представляли пятеро школьников из Нур-Султана, Алматы, Павлодара и Атырау. Они соревновались с 368 сверстниками из 75 стран мира. Ребятам удалось улучшить показатели прошлого года, когда было завоевано пять серебряных медалей, – написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Олимпиада проходила в городе Цюрихе (Швейцария) с 10 по 15 июля.

Золотую медаль выиграл Даниил Шатохин, серебряные медали – Ерсултан Питебай, Владимир Лим, Динмухаммед Рахимжанов и Ризабек Алпамыс.

Поздравляю вас с заслуженными наградами! Вы продемонстрировали высокие результаты и достойно защитили честь нашей страны на мировом олимпе! Поддержка ваших родителей, знания, переданные вам педагогами, внесли свою лепту в ваши достижения, за что я выражаю свою благодарность. Желаю вам дальнейших успехов и новых высот! Асхат Аймагамбетов

Министр подчеркнул, что призеры престижных международных олимпиад получат денежные премии и гранты для обучения в отечественных вузах без сдачи ЕНТ. Также выплаты получат и их педагоги-наставники.