В Карагандинской области посчитают семьи с низким доходом, чтобы изменить способы помощи

Сформировать пул новых проектов в обрабатывающей промышленности. Ускорить ремонты дорог и жестче спрашивать с подрядчиков качество работ. Как будут исполнять поручения президента, озвученные на расширенном заседании правительства 14 июля, обсудили в акимате Карагандинской области.

В области стоит задача по региональной карте занятости в течение пяти лет создать более 122 тыс. новых рабочих мест, из которых 38 тыс. – постоянных. Планка на этот год – 32 тыс., половина уже обеспечена работой. На особом внимании – снижение безработицы среди молодежи.

Поручаю управлениям координации занятости, молодежной политики совместно с городами и районами разработать дорожную карту по вопросу охвата молодежи активными мерами занятости. Аким области Женис Касымбек

Что касается цифровой карты семьи, глава региона дал задание определить все семьи с доходом ниже прожиточного минимума и предложить конкретную помощь.

Женис Касымбек обратил внимание на недостаток новых проектов в сфере промышленности. Критике подвергся региональный филиал «Казахинвеста». Аким области поручил провести мониторинг по всем проектам на стадии реализации и разработать пул новых проектов, направленных на диверсификацию экономики.

Для иностранных компаний у нас есть инфраструктура в виде действующих промышленных площадок на территории СЭЗ «Сарыарка» и индустриальной зоны Saran. Женис Касымбек

Глава региона высказался и о качестве дорожных ремонтов. В этом году в области работами охвачено более 1200 км республиканских и местных трасс. Акимы всех городов и районов должны принять меры по повышению качества ремонта дорог. А филиалу «КазАвтоЖола» необходимо представить план по повышению уровня придорожного сервиса.