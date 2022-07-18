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Январские события: о ходе расследований – видео

январские события, расследования Фото: Zakon.kz
18 июля прошел пресс-брифинг «Январские события: о ходе расследований», сообщает Zakon.kz.

Спикеры:

  • заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов;

  • начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

В начале января массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП.

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