Январские события: о ходе расследований – видео

18 июля прошел пресс-брифинг «Январские события: о ходе расследований», сообщает Zakon.kz.

Спикеры:

заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов;

начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

В начале января массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП.