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Санврачи развеяли фейк о массовом отравлении в Жетысуской области

фейк Казнет опровержение Фото: pixabay
Казахстанцы распространяют информацию о массовом отравлении водой жителей Саркандского района Жетысуской области. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, эта информация не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что в Саркандском районе на постоянной основе проводят мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По результатам последних исследований микробиологические и санитарно-химические показатели воды соответствуют санитарной норме. В районную больницу с жалобами на отравление жители не обращались.Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

В комитете также попросили казахстанцев проверять информацию и доверять официальным источникам.

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Анастасия Московчук
Область Жетісу Казахстан
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