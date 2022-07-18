Санврачи развеяли фейк о массовом отравлении в Жетысуской области

Казахстанцы распространяют информацию о массовом отравлении водой жителей Саркандского района Жетысуской области. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, эта информация не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что в Саркандском районе на постоянной основе проводят мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По результатам последних исследований микробиологические и санитарно-химические показатели воды соответствуют санитарной норме. В районную больницу с жалобами на отравление жители не обращались. Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

В комитете также попросили казахстанцев проверять информацию и доверять официальным источникам.