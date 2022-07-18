Футзальный «Кайрат» подписал нового бразильского вратаря

Состав алматинского футзального клуба «Кайрат» пополнил вратарь из Бразилии – Деннис. Лидер казахстанского футзала заключил контракт с 24-летним голкипером на два сезона, сообщает Zakon.kz.

Теперь у основного стража ворот АФК «Кайрат» и сборной Казахстана Игиты появился сменщик. Появление Денниса немного снимет нагрузку с Игиты, многолетнего лидера сборной Казахстана и одного из лучших вратарей мира.

Тем более, на носу отборочные игры Лиги чемпионов и квалификационные матчи мирового первенства 2024 года по футзалу.

Как передает пресс-служба алматинского клуба, соглашение между «Кайратом» и Деннисом рассчитано до конца 2025 года. Бразилец перешел в стан чемпионов Казахстана из бразильского коллектива Jec/Krona.

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