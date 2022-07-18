Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Футзальный «Кайрат» подписал нового бразильского вратаря

Кайрат футбол вратарь Фото: Instagram/goleirodennis
Состав алматинского футзального клуба «Кайрат» пополнил вратарь из Бразилии – Деннис. Лидер казахстанского футзала заключил контракт с 24-летним голкипером на два сезона, сообщает Zakon.kz.

Теперь у основного стража ворот АФК «Кайрат» и сборной Казахстана Игиты появился сменщик. Появление Денниса немного снимет нагрузку с Игиты, многолетнего лидера сборной Казахстана и одного из лучших вратарей мира.

Тем более, на носу отборочные игры Лиги чемпионов и квалификационные матчи мирового первенства 2024 года по футзалу.

Как передает пресс-служба алматинского клуба, соглашение между «Кайратом» и Деннисом рассчитано до конца 2025 года. Бразилец перешел в стан чемпионов Казахстана из бразильского коллектива Jec/Krona.

Получайте яркие эмоции от лучших футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 млн тенге каждую неделю!

Читайте также

Ямайская бегунья завоевала десятое «золото» мирового первенства

Казахстан занял 37-е место в общем зачете Всемирных игр

Каково положение велокоманды «Астана» перед последней неделей «Тур де Франс»

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
коррупция строительство метро Алматы
Хищения в «АлматыМетро» и взятки в управлении строительства расследуют в Алматы
честность астрология советы
Можно доверить все: представители каких знаков зодиака отличаются честностью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления