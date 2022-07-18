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Три новых автобусных маршрута планируют запустить в Алматы

Алматы, новые маршруты, запуск, планы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы в рамках корректировки маршрутной сети западной части города планируется открыть три новых маршрута с учетом запуска новых станций метрополитена, передает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате южной столицы, вместе с тем проведена корректировка девяти существующих маршрутов.

С 15 августа запускаются маршруты №49 по направлению мкр. Абай – ул. Карьерная – станция метро Момышулы и №100 по направлению мкр. Асыл арман – мкр. Бесагаш. 30 августа планируется запустить маршрут №53 от мкр. Кемертоган до станции метро Момышулы.

Действующий маршрут №137 будет разделен на два отдельных маршрута. В западной части остается маршрут №137 с сокращенной схемой от административного центра Наурызбайского района до ТД Адем, в восточной части маршрут №138 от ТД Адем до мкр. Кайрат. Разделить маршрут планируется 15 августа.

Маршрут №55 является подвозящим маршрутом к станциям метрополитена, изначально планировалось сокращение схемы его движения до новой станции Момышулы, но так как со стороны пассажиров сохраняется спрос, разворот маршрута будет на пр. Алтынсарина.

Маршрут №110 планируется продлить с 10 августа на одну остановку для соединения со станцией метро Момышулы.

Маршрут №212 планируется сократить с 15 августа на центральной части города. Теперь маршрут будет курсировать от пригородной зоны пос. Жандосов до пересечения улиц Саина-Жандосова.

Также в акимате Алматы сообщили, что с 15 августа маршрут №78 станет подвозящим к станции метрополитена Момышулы для жителей пригородной зоны, выезжающих в Алматы с северо-запада, а маршрут №23 будет сокращен до ж/д вокзала Алматы-2.

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