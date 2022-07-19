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Ярослава Шведова: Жеребьевкой мы вполне довольны

Теннис Комент Жеребьевки Фото: ktf.kz
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова дала свой комментарий по итогам прошедшей жеребьевки финальной части Чемпионата мира, который пройдет в ноябре на кортах Глазго, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские теннисистки в гранд-финале турнира Кубка Билли Джин Кинг сыграют с командами Великобритании и Испании.

Жеребьевкой мы вполне довольны. Великобритания будет играть дома, наверняка, будет заряжена и мотивирована. Что касается испанок, то, думаю, без боя они не сдадутся. Сейчас у нас есть некоторое преимущество в виде более ровного состава. Еще до ноября далеко и пока рано говорить об окончательном составе, но, в любом случае, мы поедем в сильнейшем составе. Будем серьезно настраиваться, цели ставим самые высокие – не просто выйти из группы, но и стать чемпионками мира.Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова

Матчи финальной части КБДК-2022 пройдут с 8 по 13 ноября в Глазго (Шотландия). За титул лучшей теннисной сборной мира поборются 12 команд.

В командных соревнованиях рейтинг теннисисток не так важен. Так что шансы на успех, думаю, у нас есть. Тем более, все в равных условиях. Скажу так, кто хорошо подготовится и подойдет к турниру в оптимальной форме, тот и выиграет. Мы будем к этому стремиться изо всех сил.Ярослава Шведова

Теннис Итоги Жеребьевки

Фото: ktf.kz

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