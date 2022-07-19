Стали известны соперники казахстанских клубов в третьем раунде Лиги конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. По ее итогам казахстанские команды узнали своих возможных соперников по третьему кругу ЛК, сообщает Zakon.kz.

Однако пока встреча с потенциальными противниками не грозит казахстанским коллективам, так как они не прошли второй раунд ЛК. По итогам жеребьевки в случае прохода в третий квалификационный раунд чемпион Казахстана «Тобол» встретится с победителем матча «Тирана» — «Зриньски».

Столичная «Астана» поборется с лучшим в паре «Спартак» (Трнава) — «Ньютаун». Алматинский «Кайрат» испытает победителя поединка «Молде» — «Эльфсборг».

А «Кызыл-Жар» из Петропавловска проведет игру с сильнейшим из пары «Ботев» — АПОЭЛ. Первые матчи намечены на 4 августа, а ответные – на 11 августа.

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