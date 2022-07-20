В Жамбылской области до 2025 года планируют реализовать более тысячи проектов

Разработан проект Плана развития Жамбылской области до 2025 года с учетом нынешних реалий. Об этом сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на встрече с представителями средств массовой информации.

На брифинге глава региона представил итоги социально-экономического развития области за 6 месяцев 2022 года и подробно рассказал о дальнейших планах.

По итогам первого полугодия в области экономический рост составил 104,1%. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста: обрабатывающая промышленность – 108,1%, сельское хозяйство – 102%, строительство – 105,7%, жилищное строительство – 103,7%, торговля – 105,3%, связь – 101,9%.

Сумма привлеченных в регионе за 6 месяцев инвестиций составила 155,8 млрд. тенге.

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что особое внимание уделяется успешной реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения, разработанного по поручению главы государства.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона сообщил, что разработан проект Плана развития Жамбылской области до 2025 года с учетом нынешних реалий.

Наша цель – создание постоянных рабочих мест в сельских населенных пунктах, улучшение условий жизни, повышение доходов семей благодаря системному развитию сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. План предусматривает решение ряда задач по обеспечению всеобщей доступности социальных благ и государственных услуг, формированию комфортной среды проживания. План развития состоит из трех основных разделов: инвестиционные проекты, бюджетные инвестиционные проекты, содействие занятости. Первая часть плана охватывает две крупные отрасли – сельское хозяйство и промышленность. До 2025 года планируется реализовать 1154 проекта на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 тыс. новых рабочих мест. Нуржан Нуржигитов

В сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 73,5 млрд тенге планируется реализовать 711 проектов (4,3 тыс. новых рабочих мест), из них 110 проектов – до конца этого года (400 новых рабочих мест). Ожидается, что развитие АПК будет осуществляться по 10 направлениям.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По словам акима области, в целях развития системы кооперации в сельских населенных пунктах акимами районов проведен анализ, разработан план для каждого сельского округа с использованием кластерного подхода. Из каждого района выбран один сельский округ и один массив в городе Таразе.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Данные проекты будут реализованы на основе кластерной политики по принципу «одно село – один проект».