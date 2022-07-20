Нуржан Нуржигитов: Кадровые назначения происходят с учетом принципа меритократии

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе встречи с представителями СМИ аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов остановился на кадровых вопросах, которые широко обсуждаются в обществе.

В этом контексте мы придаем большое значение укреплению принципа меритократии. Тому подтверждение – последние кадровые назначения. При этом следует отметить, что на руководящие должности назначаются молодые управленцы, которые являются выходцами из нашей области. Нуржан Нуржигитов Фото: пресс-служба акима Жамбылской области Анализ показал, что за последние три месяца в местных исполнительных органах области на вакантные руководящие должности назначены 55 государственных служащих. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области 4 ведущих специалиста назначены на должность главного специалиста, 26 главных специалистов – руководителя отдела, главного инспектора, заведующего сектором, 7 главных инспекторов – руководителя отдела, 10 руководителей отделов – заместителя руководителя аппарата, руководителя управления, заместителя руководителя управления, руководителя аппарата, акима округа, один заместитель – руководителя управления, три руководителя управления – акима района. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области На акимов районов и сельских округов возложена большая ответственность. Ведь их деятельность напрямую связана с повышением качества жизни на селе. Сельские акимы должны каждый день посещать хотя бы один дом, предприятия и крестьянские хозяйства, быть в курсе всех дел. Цель – детально изучить социальное положение каждой семьи и организовать системную поддержку семей с низкими доходами. Нам нужен новый подход к работе! Мы должны начать изменения с себя. Нельзя ограничиваться работой, выполненной за счет выделенных бюджетных средств. Эффективное освоение бюджетных средств – наша обязанность. Акимам необходимо приложить усилия для решения вопросов привлечения инвестиций, реализации новых проектов, создания новых рабочих мест, обеспечения населения стабильным доходом. Нуржан Нуржигитов Читайте также По предложениям жителей в Енбекшинском районе Шымкента реализуют 49 проектов

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