«Давно просили обратить внимание»: в Караганде взялись за благоустройство окраин

На месте заброшенных пустырей в Караганде строят современные футбольные поля с игровыми площадками. В городе взялись за благоустройство окраин.

По данным сайта акимата Карагандинской области, поселок Курьяновка находится в шести километрах от Майкудука. Местность бывшей 33-й шахты многие годы была заброшена.

Первым делом вычистили свалки, вывезли почти 13 тысяч кубометров мусора, накопившегося за три десятка лет. Следом началось благоустройство. Завершается строительство футбольного поля с искусственным газоном, антивандальным ограждением.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Живу 12 лет в Курьяновке. Ужас, конечно, что было раньше. Люди просто бросали свои дома и перебирались в другие места: продать их было невозможно. Мы давно просили обратить на нас внимание, обращались в разные инстанции. Нас услышали. Становится комфортнее, уезжать отсюда не хотим, – поделилась многодетная мать Раяна Баталова. – Убрали свалки, устанавливают мусорные баки. Меняют водопроводы. Установили футбольное поле, мальчишки каждый день приходят, следят за работами, с нетерпением ждут открытия. Обещают две детские площадки и благоустройство местной школы.

Большое футбольное поле появилось и в микрорайоне Сахалин. А еще недавно на этом месте был пустырь. Теперь осталось убрать мусор и подключить освещение.

Благоустройство района ЖБИ началось три года назад. За это время заасфальтировали внутриквартальные дороги, построили мини-сквер, установили четыре детские площадки. В этом году здесь тоже откроют футбольное поле – работы на стадии завершения. Будут благоустроены с укладкой асфальта два двора старых двухэтажек.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

С 2020 года мы взялись за благоустройство окраин. Постепенно наводим порядок, улучшаем инфраструктуру. И в этом году работа продолжается. Это и ремонт дорог, и асфальтирование дворов. На окраинах построили три футбольных поля с освещением, скамейками. Открытие их состоится в ближайшее время. Планируется установка девяти детских площадок. Сабит Жансагинов, руководитель отдела благоустройства аппарата акима района Алихана Бокейхана

В Майкудуке идет реконструкция парка. Здесь обновят входную арку и дорожное покрытие, построят велотрек республиканского значения, сухой фонтан с ротондой. Масштабное благоустройство планируют завершить в этом году.

Не остался без внимания и частный сектор района имени Казыбек би. Семнадцать детских игровых площадок появятся в Кунгее и Большой Михайловке.