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Библиотекарям, соцработникам и сотрудникам МПС подняли оклады в Нур-Султане

зарплаты Кульгинов Нур-Султан Фото: gov.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о повышении зарплат специалистам социальных служб, культуры, спорта, местной полицейской службы и другим.
Продолжаем на системной основе улучшать условия труда. Так, с 1 июня подняли оклад социальным работникам, сотрудникам культуры (библиотеки, музеи), спорта, местной полицейской службы и др. Это порядка 4 тыс. специалистов, которые трудятся в учреждениях города. К примеру, повышение заработных плат по низкооплачиваемым категориям работников социальных учреждений, медико-реабилитационных центров, библиотекарей и др. составляет от 30% до 50%. Алтай Кульгинов

зарплаты Нур-Султан

Фото: gov.kz

Аким привел пару примеров:

  • оклад соцработников Центра поддержки института семьи «Жануя» и Центра активного долголетия вырос в 1,5 раза;

  • оклад библиотекарей увеличили более чем на 30%; художников – на 50% (КГУ «Центральная библиотечная система);

  • оклад сотрудников местной полицейской службы повысили до 30%, сотрудников из числа гражданских служащих (категория С, D и разрядники) вырос в 1,8 раза.

По поручению главы государства ранее оклады также подняли медицинским работникам, педагогам, сотрудникам коммунальных предприятий. Работу в данном направлении продолжим, – заключил аким.

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Анастасия Московчук
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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