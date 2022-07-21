Библиотекарям, соцработникам и сотрудникам МПС подняли оклады в Нур-Султане

Фото: gov.kz

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о повышении зарплат специалистам социальных служб, культуры, спорта, местной полицейской службы и другим.

Продолжаем на системной основе улучшать условия труда. Так, с 1 июня подняли оклад социальным работникам, сотрудникам культуры (библиотеки, музеи), спорта, местной полицейской службы и др. Это порядка 4 тыс. специалистов, которые трудятся в учреждениях города. К примеру, повышение заработных плат по низкооплачиваемым категориям работников социальных учреждений, медико-реабилитационных центров, библиотекарей и др. составляет от 30% до 50%. Алтай Кульгинов Фото: gov.kz Аким привел пару примеров: оклад соцработников Центра поддержки института семьи «Жануя» и Центра активного долголетия вырос в 1,5 раза;

оклад библиотекарей увеличили более чем на 30%; художников – на 50% (КГУ «Центральная библиотечная система);

оклад сотрудников местной полицейской службы повысили до 30%, сотрудников из числа гражданских служащих (категория С, D и разрядники) вырос в 1,8 раза. По поручению главы государства ранее оклады также подняли медицинским работникам, педагогам, сотрудникам коммунальных предприятий. Работу в данном направлении продолжим, – заключил аким. Читайте также «Давно просили обратить внимание»: в Караганде взялись за благоустройство окраин Нуржан Нуржигитов: Кадровые назначения происходят с учетом принципа меритократии По предложениям жителей в Енбекшинском районе Шымкента реализуют 49 проектов

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