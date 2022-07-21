В четвертьфинал Кубка президента по теннису вышли трое казахстанцев
Последним из этой казахстанской тройки теннисистов путевку в четвертьфинал завоевал Дмитрий Попко, который во втором раунде одолел турка Янки Эреля — 7:6 (8:6), 6:4. Чуть ранее алматинец Денис Евсеев сумел одержать волевую победу над россиянином, шестым сеяным турнира Евгением Карловским — 3:6, 6:2, 6:4.
Фото: ktf.kz
Теперь Евсеева в третьем круге ждет бразилец Габриэль Декампс, который переиграл Михаила Кукушкина — 6:3, 6:7, 6:3.
А первым в стадию четвертьфинала 20 июля пробился Бейбит Жукаев, также в трехсетовом упорном бою осиливший Даниэля Цуккермана из Израиля — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). За выход в полуфинал актауского теннисиста ожидает первая ракетка Узбекистана — Денис Истомин.
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