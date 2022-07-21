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В четвертьфинал Кубка президента по теннису вышли трое казахстанцев

Теннис Четвертьфинал КП Фото: ktf.kz
На кортах Национального теннисного центра в Нур-Султане завершились матчи второго круга одиночного разряда Кубка президента. Из четверых казахстанских участников эту стадию смогли пройти трое, не повезло Михаилу Кукушкину, сообщает Zakon.kz.

Последним из этой казахстанской тройки теннисистов путевку в четвертьфинал завоевал Дмитрий Попко, который во втором раунде одолел турка Янки Эреля — 7:6 (8:6), 6:4. Чуть ранее алматинец Денис Евсеев сумел одержать волевую победу над россиянином, шестым сеяным турнира Евгением Карловским — 3:6, 6:2, 6:4.

Теннис 1/4 финала КП

Фото: ktf.kz

Теперь Евсеева в третьем круге ждет бразилец Габриэль Декампс, который переиграл Михаила Кукушкина — 6:3, 6:7, 6:3.

А первым в стадию четвертьфинала 20 июля пробился Бейбит Жукаев, также в трехсетовом упорном бою осиливший Даниэля Цуккермана из Израиля — 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). За выход в полуфинал актауского теннисиста ожидает первая ракетка Узбекистана — Денис Истомин.

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Куандык Шынасилов
Нур-Султан
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