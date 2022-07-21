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Что готовит товарищеский матч «Арсенал» – «Челси»

футбол матч Фото: Parimatch
Предстоящие выходные порадуют любителей красивого футбола встречей двух легендарных английских клубов.

В воскресенье, 24 июля, Орландо примет лондонский «Арсенал» и «Челси». Обе команды во внутреннем чемпионате являются не самыми заклятыми соперниками, но вечное противоборство болельщиков «канониров» и «аристократов» знакомо всем, кто наблюдает за английским футболом.

Это противостояние берет начало в середине нулевых, когда «Челси» тренировал Жозе Моуриньо и главным тренером «Арсенала» выступал Арсен Венгер. Стоит отметить, что с тех пор интерес болельщиков больше подогревали не ход игры и итог матча, а публичные провокации и стычки Моуриньо и Венгера.

Сейчас под руководством Томаса Тухеля «аристократы» постепенно отходят от атакующего стиля и делают акцент на быстрые фланги. «Канониры» же отличаются игрой в пас.

Стоит отметить, что «Челси» совершили два крупных трансфера. Состав команды пополнили атакующий полузащитник Рахим Стерлинг и защитник Калиду Кулибали. Удастся ли им органично вписаться в команду, покажет время.

Сами матчи между «Арсеналом» и «Челси» всегда получаются интересными и крайне редко заканчиваются без голов.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.90, Х-3.70, П2-2.28

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Анастасия Московчук
США
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