Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев

В социальных сетях обсуждают необычную дорожную разметку, нанесенную на одной из улиц Караганды, передает Zakon.kz.

Фото «пьяной» разметки появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

Жители Караганды не поняли, для чего местные власти нанесли такую разметку:

«Бюджет распилили».

«Чушь полная эта разметка».

«Дурость за большие деньги!»

«Каждый с ума по-своему сходит».

«Я тоже против таких экспериментов».

«В Караганде много глупостей по ПДД».

«Прокуратура пусть проверит акимат и тех художников, кто нарисовал».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Караганды.

Данный вид разметки совместно с административной полицией мы нанесли в экспериментальных целях. В первую очередь это было сделано для привлечения внимания водителей и необходимости снижения скорости перед зеброй для предотвращения ДТП, наездов на пешеходов. Заведующий сектором пассажирского транспорта ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Караганды» Асыл Тулеубаев

Фото: отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды

Как показывает практика европейских стран, такая разметка успешно себя зарекомендовала. Используется разметка нового типа «зиг-заг» в основном на загруженных дорогах и возле учебных заведений, – объяснил Асыл Тулеубаев.

По его словам, «благодаря внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими в Караганде».

В акимате Караганды уточнили, что данная разметка нанесена на пр. Республики – на отрезке от пр. Шахтеров до ул. Муканова.