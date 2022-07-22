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Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев

в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий Фото: отдел КХ, ПТ и АД Караганды
В социальных сетях обсуждают необычную дорожную разметку, нанесенную на одной из улиц Караганды, передает Zakon.kz.

Фото «пьяной» разметки появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

Жители Караганды не поняли, для чего местные власти нанесли такую разметку:

  • «Бюджет распилили».

  • «Чушь полная эта разметка».

  • «Дурость за большие деньги!»

  • «Каждый с ума по-своему сходит».

  • «Я тоже против таких экспериментов».

  • «В Караганде много глупостей по ПДД».

  • «Прокуратура пусть проверит акимат и тех художников, кто нарисовал».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Караганды.

Данный вид разметки совместно с административной полицией мы нанесли в экспериментальных целях. В первую очередь это было сделано для привлечения внимания водителей и необходимости снижения скорости перед зеброй для предотвращения ДТП, наездов на пешеходов.Заведующий сектором пассажирского транспорта ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Караганды» Асыл Тулеубаев

Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев

Фото: отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды

Как показывает практика европейских стран, такая разметка успешно себя зарекомендовала. Используется разметка нового типа «зиг-заг» в основном на загруженных дорогах и возле учебных заведений, – объяснил Асыл Тулеубаев.

По его словам, «благодаря внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими в Караганде».

В акимате Караганды уточнили, что данная разметка нанесена на пр. Республики – на отрезке от пр. Шахтеров до ул. Муканова.

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