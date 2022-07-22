Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
Фото «пьяной» разметки появилось в одном из местных Instagram-пабликов.
Жители Караганды не поняли, для чего местные власти нанесли такую разметку:
«Бюджет распилили».
«Чушь полная эта разметка».
«Дурость за большие деньги!»
«Каждый с ума по-своему сходит».
«Я тоже против таких экспериментов».
«В Караганде много глупостей по ПДД».
«Прокуратура пусть проверит акимат и тех художников, кто нарисовал».
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Караганды.
Данный вид разметки совместно с административной полицией мы нанесли в экспериментальных целях. В первую очередь это было сделано для привлечения внимания водителей и необходимости снижения скорости перед зеброй для предотвращения ДТП, наездов на пешеходов.Заведующий сектором пассажирского транспорта ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Караганды» Асыл Тулеубаев
Фото: отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды
Как показывает практика европейских стран, такая разметка успешно себя зарекомендовала. Используется разметка нового типа «зиг-заг» в основном на загруженных дорогах и возле учебных заведений, – объяснил Асыл Тулеубаев.
По его словам, «благодаря внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими в Караганде».
В акимате Караганды уточнили, что данная разметка нанесена на пр. Республики – на отрезке от пр. Шахтеров до ул. Муканова.