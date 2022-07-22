Гимн Казахстана впервые прозвучал на ЧМ по легкой атлетике

На стадионе американского города Юджин впервые в истории мировых первенств по легкой атлетике прозвучал гимн Казахстана в честь чемпионки в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями, сообщает Zakon.kz.

22 июля казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла на церемонию награждения, где впервые в ее карьере прозвучал гимн Казахстана. Напомним, что 21 июля казахстанская спортсменка завоевала для страны первое в истории «золото» чемпионатов мира по легкой атлетике. И плюс к этому, Нора установила новый рекорд мировых первенств с результатом 8:53.02.

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