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В городе Конаеве прошел республиканский слет «Ассамблея жастары»

молодежный форум Фото: УВП Алматинской области
В течение трех дней Алматинская область встречала молодежь из всех уголков Казахстана. В городе Конаеве собрались участники республиканского слета «Ассамблея жастары «Новый Казахстан – единство истории, традиций и возможности», передает Zakon.kz.

За эти дни ребята посетили Мемориальный музей имени Д. Конаева, встретились с аксакалами района, посетили самые красивые места Алматинской области – Кольсайские озера, Кайынды и Чарынский каньон.

22 июля в Конаеве состоялся молодежный слет с участием заместителя акима области Батыржана Байжуманова и депутата Мажилиса РК Вакиля Набиева.

Алматинская область – один из самых полиэтничных регионов в республике, где в мире и согласии проживает более 100 этносов. В области проживают около 300 тыс. молодых людей. На дворе XXI век – век технологий и новшеств. Мир совершенствуется с каждым днем, новые технологии упрощают нашу жизнь. Поэтому важно изучать языки, владеть нужными, востребованными на сегодняшний день специальностями. А главное – любить свою работу и быть всегда лидерами! Я думаю, что в ходе этих нескольких дней было очень много знакомств. Вы смогли открыть для себя новые страницы нашей общей истории и познакомиться с новыми местами Алматинской области. При вашем активном участии мы построим Новый Казахстан. Сегодня особенно актуальной является задача формирования у молодежи высокой гражданской ответственности, патриотизма, трудолюбия и духовности. Уверен, что «Ассамблея жастары» задаст новый импульс в исполнении всех поставленных задач, – сказал Батыржан Байжуманов.

слет, форум

Фото: УВП Алматинской области

В ходе заседания выступали и сами участники слета, в частности, председатель республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев с докладом на тему: «Перспектива развития РОО «Ассамблея жастары» в реалиях современного Казахстана».

В свою очередь председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана» Рустам Кайрыев говорил об изучении истории в новом формате.

В завершение выступила председатель «Ассамблеи жастары» Алматинской области Руфина Усанова, которая рассказала о деятельности общественного объединения в регионе, предложила создать платформу креативных идей по развитию города Конаева, а также республиканского проекта по менторству «Тәлімгер».

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