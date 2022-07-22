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Школьные светильники и пластиковые окна пытались продать в Алматинской области

продажа окон Фото: объявление
Объявление о продаже светильников с плафонами и пластиковых окон в большом количестве и срочно появилось на популярной площадке OLX. Выяснилось, что на фото здание 21 школы поселка Гульдала, передает Zakon.kz.

Картинки распространились в соцсети. Пользователи задались вопросом, кому пойдут вырученные с продажи школьного имущества средства.

На инцидент отреагировали в отделе образования по Талгарскому району.

Как выяснилось, в здании проводится капитальный ремонт, который заказал отдел. Договор был заключен 28 марта 2022 года с ТОО «Еламан».

Здание школы 1967 года постройки. Проектная мощность – 900 ученических мест. Язык обучения – казахский, русский, уйгурский. Капитального ремонта здания школы до настоящего времени не было. Количество учащихся – 1911. Демонтажные работы завершены. Проводятся строительно-монтажные работы. По информации подрядной организации, человек, опубликовавший объявление – Бекзат, не работает в подрядной организации.Отдел образования по Талгарскому району

Кроме того, сообщается, что строительные материалы после демонтажа подрядная организация должна отправить на мусорную свалку, чтобы в дальнейшем получить подтверждающий документ для актов выполненных работ, предусмотренных в сметной документации.

Со стороны подрядной организации и заказчика объявление не подавалось. В настоящее время проводится внутренняя проверка с целью выявления причастных лиц, – резюмируется в сообщении.

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