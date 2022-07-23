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Как решают проблему сахарного ажиотажа в Алматы

Продажа сахара Фото: Zakon.kz
В городском управлении предпринимательства и инвестиций рассказали о мерах, предпринимаемых для восполнения дефицита этого продукта, передает Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлана Омарова, в городе имеется пять складов для хранения сахара. Ежедневно туда привозят 40-60 тонн сахара, который в дальнейшем поступает в магазины у дома и на ярмарки выходного дня.

Сахар в мешках

Фото: Zakon.kz

Сахар привозят в основном из Таразского, Меркенского и Коксуйского сахарных заводов. Есть небольшая доля индийского сахара. Сейчас сезон консервирования, и мы стараемся покрыть потребность населения в сахаре. Планируем открыть больше складов, но есть проблемы, связанные с инфраструктурой. Ерлан Омаров

Оптовая цена ярмарочного продукта - 500 тенге за килограмм. Розничная - 530 тенге.

Тогда как в одной крупной торговой сети он реализуется по 445 тенге за килограмм. Это спикер объяснил тем, что бизнес постепенно реализует продукт, приобретенный ранее по договору оборотного займа. А сейчас стоимость сахара заметно возросла.

Ярмарки открыты в Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском, Медеуском и Турксибском районах. В будущем охват планируют увеличить.

Ограничение при покупке - пять-семь килограммов в одни руки.

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Ирина Мишура
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