Ситуация в Украине: Борис Джонсон посетил украинских военных, в ЕС осудили удар по Одессе
Facebook, Twitter и Youtube заблокированы на территории Запорожской области, а работа сервисов Google замедлена – представитель местной администрации Рогов.
Число погибших служащих силовых ведомств непризнанной ДНР за прошедшую неделю стало самым низким с начала военного конфликта – Донецкое агентство новостей.
Япония не будет приглашать президента Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ – газета The Mainichi.
Ушедший в отставку премьер-министр Британии Джонсон посетил украинских военных, проходящих подготовку на британских полигонах.
Глава дипломатии ЕС Боррель осудил ракетный удар по Одессе. Он обвинил РФ в том, что она пренебрегла своими обязательствами.
Россия заявляет, что не причастна к обстрелу порта Одессы – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Спикер МИД Украины Николенко заявил, что Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу необходима новая стратегия по мирным переговорам в отношении конфликта на Украине, введенные против РФ санкции не сработали. Стратегия должна быть направлена на достижение мира, передает его слова агентство Reuters.