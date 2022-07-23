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Ситуация в Украине: Борис Джонсон посетил украинских военных, в ЕС осудили удар по Одессе

Украина Фото: pixabay
Представители Турции, РФ, Украины и ООН начали работу в координационном центре по продовольствию в Стамбуле, передает Zakon.kz.

  • Facebook, Twitter и Youtube заблокированы на территории Запорожской области, а работа сервисов Google замедлена – представитель местной администрации Рогов.

  • Число погибших служащих силовых ведомств непризнанной ДНР за прошедшую неделю стало самым низким с начала военного конфликта – Донецкое агентство новостей.

  • Япония не будет приглашать президента Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ – газета The Mainichi.

  • Ушедший в отставку премьер-министр Британии Джонсон посетил украинских военных, проходящих подготовку на британских полигонах.

  • Глава дипломатии ЕС Боррель осудил ракетный удар по Одессе. Он обвинил РФ в том, что она пренебрегла своими обязательствами.

  • Россия заявляет, что не причастна к обстрелу порта Одессы – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

  • Спикер МИД Украины Николенко заявил, что Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

  • Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу необходима новая стратегия по мирным переговорам в отношении конфликта на Украине, введенные против РФ санкции не сработали. Стратегия должна быть направлена на достижение мира, передает его слова агентство Reuters.

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