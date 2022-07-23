Ситуация в Украине: Борис Джонсон посетил украинских военных, в ЕС осудили удар по Одессе

Facebook, Twitter и Youtube заблокированы на территории Запорожской области, а работа сервисов Google замедлена – представитель местной администрации Рогов.

Число погибших служащих силовых ведомств непризнанной ДНР за прошедшую неделю стало самым низким с начала военного конфликта – Донецкое агентство новостей.

Япония не будет приглашать президента Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ – газета The Mainichi.

Ушедший в отставку премьер-министр Британии Джонсон посетил украинских военных, проходящих подготовку на британских полигонах.

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил ракетный удар по Одессе. Он обвинил РФ в том, что она пренебрегла своими обязательствами.

Россия заявляет, что не причастна к обстрелу порта Одессы – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Спикер МИД Украины Николенко заявил, что Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России и создании избирательной комиссии.