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Польша столкнулась с дефицитом сахара

пакет Фото: Zakon.kz
Популярная сеть магазинов Biedronka решила ввести лимит – максимум 10 кг на чек, передает Zakon.kz.

Как пишет польское издание Biznes Wprost, белого сахара нет в таких торговых сетях, как Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi, не говоря о небольших районных продовольственных точках.

Продавцы предполагают, что дефицит связан с сезоном варки варенья, но отмечают, что в прошлые годы сахара в этот период хватало.

Сеть Aldi заявила о наблюдении «напряженной глобальной ситуации, связанной с логистикой, нехваткой контейнеров или нехваткой водителей грузовиков и высокими тарифами на перевозку».

Варшавское издание Wiadomości Literackie предлагает местным жителям не выжидать момента появления на полках сахара, а готовить его самостоятельно в домашних условиях.

Выходом может стать домашняя альтернатива сахару в магазине – производство свекольного сиропа. Из 10 кг сахарной свеклы можно получить 1 л сиропа. Свекольный сироп можно использовать вместо белого сахара для подслащивания десертов, кофе, чая. Этот сироп идеально подходит для каши, десертов или других сладких блюд, – пишет Wiadomości.

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