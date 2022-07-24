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Трамп заявил о неравном финансировании Киева США и Европой

Трамп на встрече с фанатами Фото: pixabay
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об ожиданиях дополнительных денег для Украины после исчерпания рекордных 40 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа, сообщает Lenta.ru.

По его словам, Вашингтон выделил Киеву более 60 млрд долларов.

Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы.Дональд Трамп

Он также добавил, что США «выводят деньги», в то время как размер госдолга составляет 35 трлн долларов.

В своей речи бывший американский лидер также выразил уверенность, что конфликта в Украине не произошло бы, если бы главой США был он, а не действующий президент страны Джо Байден.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине на 175 миллионов долларов. Американский лидер санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона.

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Ситуация в Украине Трамп Дональд США
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