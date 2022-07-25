Жаир Болсонару повторно выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии

Политик представляет консервативную Социал-либеральную партию. Он известен своими ультраправыми и популистскими взглядами, передает Zakon.kz.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в октябре 2022 года, сообщает РБК.

Также Болсонару призвал своих сторонников выйти на улицу 7 сентября, чтобы выразить протест политике Федерального верховного суда (STF), судей которого он назвал «глухими людьми в черном плаще».

Кроме этого, действующий глава государства утвердил генерала Брага Нетто, бывшего министра обороны, в качестве кандидата на пост вице-президента.

Болсонару возглавил Бразилию 1 января 2019 года сроком на четыре года. Он победил по итогам второго тура выборов 28 октября 2019 года.

Его соперником на предстоящих выборах стал экс-президент страны (2003-2010) Луис Инасиу Лулу да Силва, которого выдвинула коалиция Бразильская федерация надежды.

Очередные всеобщие выборы намечены на 2 октября 2022 года. При необходимости, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур.