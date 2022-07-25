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Состязания лучших легкоатлетов планеты завершились мировым рекордом Дюплантиса

Легкая атлетика ЧМ Рекорд Фото: Instagram/worldathletics
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал золотую медаль на мировом первенстве-2022 (США) на открытой площадке. Легкоатлет победил в заключительный день соревнований с новым мировым рекордом, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио Арман Дюплантис зафиксировал результат 6,21 м – это новый мировой рекорд на открытом воздухе. Надо отметить, что автором прежнего рекорда также является он сам (6,16 м). 22-летнему шведу также принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в зале – 6,20 м.

По итогам ЧМ-2022 лидером медального зачета стала сборная США, на счету которой 33 медали (13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). За американцами идут Эфиопия – 10 медалей (4, 4, 2) и Кения – 10 наград (2, 5, 3).

Сборная Казахстана, благодаря золотой медали Норы Джеруто закончила мировое первенство на 22-м месте.

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Куандык Шынасилов
США
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