Советы юриста: как установить группу инвалидности людям с синдромом Дауна

Специалисты юридический клиники «Каспийский» рассказали, какую группу инвалидности могут получить люди с синдромом Дауна и что для этого нужно сделать, сообщает Zakon.kz.

Основанием для оформления инвалидности ребенку с синдромом Дауна является анализ на кариотип. Срок инвалидности назначается МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией). Дату прохождения комиссии МСЭК назначает педиатр из городской поликлиники, к которой прикреплен ребенок. Для каждой поликлиники закреплен только один определенный день каждого месяца. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Для оформления инвалидности необходимы следующие документы:

форма 088 (заполняется педиатром или невропатологом в городской поликлинике по месту прописки ребенка, нужно пройти узких специалистов, сдать общие анализы);

адресная справка на ребенка и маму с датой регистрации (выдается в районном ЦОНе по месту прописки ребенка);

амбулаторная карта с копиями всех выписок;

удостоверение личности мамы (оригинал + копия);

свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия);

анализ на кариотип (оригинал + копия).

В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности, лицу, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности: детям до 16-летнего возраста – категория «ребенок-инвалид», а с 16 до 18 лет – категория «ребенок-инвалид» первой, второй, третьей группы.

Основанием для признания гражданина инвалидом являются:

нарушение здоровья со стойкими расстройствами функций организма;

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

необходимость осуществления мер социальной защиты.

Критерием для установления первой группы инвалидности является стойкое значительно или резко выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к резко выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию.

Критерием для установления второй группы инвалидности является стойкое выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию.

Критерием для установления третьей группы инвалидности является стойкое умеренно выраженное нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к умеренно выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности или их сочетанию.

Это предусматривает приказ Минздрава от 30 января 2015 года «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы».